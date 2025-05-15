華長白山號抵雲壤港 與柬國聯合軍演

南部戰區表示，航渡期間，中方參演官兵開展互學互鑑，相互介紹艦艇結構、裝備基礎性能及裝卸載注意事項，並組織聯合損管、緊急疏散等課目訓練。據了解，此次長白山號靠泊，是中柬雲壤港聯合保障和訓練中心掛牌運行後，首次保障中柬聯合演習。排水量2.5萬噸的長白山號是中國第三艘071型船塢登陸艦，艦上配備有新型艦炮系統、近程火炮系統和干擾裝置，能在除極區以外的任何海區安全航行。

雙方共動員2176名兵力

綜合報道，柬方宣布此次聯合演習將於5月14日至28日舉行。中柬雙方共動員2,176名兵力，其中柬方1,331人，中方845人。中方派出艦艇、直升機、無人作戰平台、機械狗等裝備參演。柬方參演裝備則涵蓋重型火炮、高射炮、裝甲車輛、救援車等。據柬媒報道，柬埔寨國防部發言人透露，此次演習規模明顯較往年大，不僅參演裝備更加現代化，還引入人工智能等高科技系統。該發言人又強調，演習不針對第三方國家，目的是提升兩國軍隊在聯合反恐和應對安全挑戰方面的協同作戰能力。