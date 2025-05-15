台官網刪「漢人」表述 陸轟無顏面對祖宗

斥賴清德盼對等尊嚴交流 屬癡人說夢 台灣行政機構網站近日有關台灣人口情況介紹中刪除「漢人」表述，改為「其餘人口」。大陸國台辦發言人陳斌華周三批評民進黨當局有關做法，斥不知他們有何顏面面對列祖列宗。對於台灣地區領導人賴清德稱希望兩岸能在對等尊嚴的基礎上交流，陳斌華批評他是企圖在「兩國論」基礎上實現兩岸對話。

陳斌華在記者會上表示，這種做法荒謬絕倫、可笑至極，兩岸同胞有共同血脈、文化和歷史，同屬中華民族、炎黃子孫，誰都無法改變此事實。他批評，民進黨當局出於謀「獨」本性和政治私利，花招百出操弄「去中國化」，割裂兩岸歷史文化聯結，不得人心，不會得逞，必遭唾棄。他提到，今年是台灣光復80周年，80年前的中國能打敗日本侵略者，讓台灣重歸版圖；80年後，中華民族更不可能台灣分裂出去。

民進黨搞台獨定必死路一條 有台媒報道，民進黨當局加緊採購美國愛國者導彈，並抽調台海軍陸戰隊組成戰鬥隊守護「大台北地區」，還多次進行所謂應對「解放軍攻台」的演習。陳斌華回應稱，無論民進黨當局買多少武器、搞多少演習，都改變不了「台獨」死路一條的下場，更阻擋不了兩岸必然統一的歷史大勢。他指出，民進黨當局為牟取政治私利，一方面鼓譟「抗中保台」，一再「挑釁引戰」，全然不顧民眾死活，拉台灣同胞為「台獨」墊背；另一方面卻為自身謀劃退路，妄想溜之大吉。對於「台獨」禍首，陸方絕不會任其逍遙法外，將終身追責。

陳斌華批評賴清德上任以來，不承認「九二共識」，頑固堅持「台獨」立場，大肆宣揚分裂謬論；圖謀兩岸經貿「脫鈎」、產業「斷鏈」；向外部勢力獻媚輸誠，妄圖「倚外謀獨」、「以武謀獨」。其所作所為升高兩岸對立對抗，破壞台海和平穩定，充分坐實他是「兩岸和平破壞者」、「台海危機製造者」。而賴清德日前接受日媒專訪稱，當選時曾表示想跟大陸方面共進晚餐，目前看可能性不高，但仍希望兩岸能在對等尊嚴的基礎上進行交流與合作。陳斌華反駁賴清德是癡人說夢，其所謂「對等尊嚴」就是企圖改變兩岸同屬一中這一歷史和法理事實，在「兩國論」基礎上實現兩岸對話交流，其陰謀絕不會得逞。

國台辦專欄收近6000舉報信 此外，國台辦官網自3月26日推出「『台獨』打手、幫兇迫害台灣同胞惡劣行徑舉報專欄」。陳斌華稱截至周二，專欄已收到近6,000封舉報郵件，國台辦在核實相關舉報訊息後，對這些打手、幫兇依法追責、依法嚴懲。本報綜合報道