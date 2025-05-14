特朗普經歷挫敗 回歸到妥協理性

特朗普由去年美國總統選舉至今，一直強調自己是可以全面終結俄烏戰爭的總統，但現實與他的自我誇耀相距甚遠。雖然他上任後一直在斡旋俄烏停火議和，可是未見成果，他和副總統萬斯甚至威脅會撒手不管。而如今的發展，要看烏克蘭總統澤連斯基與俄羅斯總統普京，能否於土耳其伊斯坦布爾直接談判，並取得進展。

另一個事實是，特朗普發動對也門叛軍青年運動（胡塞武裝）的轟炸，結果卻無法壓制其在紅海對美、以船隻及美國戰艦的威脅。也門叛軍青年運動宣稱先後擊落逾10架美軍MQ9「死神」無人機，美國亦因躲避無人機及導彈襲擊，引致有兩架F18超級大黃蜂戰機墮海。美國日前宣布與也門叛軍青年運動達成停火協議，就是希望停止對抗，以減少風險和耗損。

重錘打擊 難以奏效 更麻煩的是，以色列不斷在中東擴張勢力。據美國退休資深情報官員透露，自奧巴馬、特朗普第一個總統任期、拜登，到如今特朗普第二個總統任期，每次以色列總理內塔尼亞胡到訪，都一定要求華府與以色列聯手襲擊伊朗的核設施，但其實華府一直虛與委蛇，原因是美國中情局等多個情報組織，一直以來都確定伊朗並沒有發展可製造核武的高濃縮鈾，而以色列的情報機構摩薩德亦應知曉，但內塔尼亞胡政府就是不放心，希望藉攻擊伊朗核設施及更全面的轟炸，使德黑蘭政權瓦解。

據局內人士指出，內塔尼亞胡上月到訪華盛頓時，聲稱伊朗準備襲擊以色列，再次要求特朗普「先下手為強」，組織聯合襲擊行動。然而，華府並沒有收到伊朗要襲擊以色列的情報，更認為伊朗知悉以色列擁核，根本不會主動襲擊以國，因此華府堅持推動議和。

特朗普及其團隊中的溫和派、中東問題特使威特科夫和國家情報總監加伯德，從與也門叛軍青年運動的衝突得到重大啟示，就是如果連也門叛軍青年運動都這麼難對付，伊朗自然比它更難對付，因為伊朗面積比也門大，人口更多，軍力更強，也更山巒起伏，用轟炸來摧毀亦不可能。過去美國鷹派認為「重錘打擊」可以令弱國對手屈服，但在越南、伊拉克、阿富汗、巴勒斯坦，均證實這不但不會奏效，更會加深它們對華府的仇恨。

種種失敗教訓，都迫使特朗普政府回歸政治妥協和理性。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻