60年來製逾10萬手工桿秤 長沙老匠堅守非遺傳承

【本報綜合報道】內媒前日報道，湖南長沙市75歲的文志飛是非遺手工桿秤製作代表性傳承人，自13歲起隨父親學藝，過去60多年來堅持純手工製作，從能精確到0.01克的「頭髮秤」到承重150公斤的人體秤，累計製作超過10萬支，無一缺斤少両。

體重髮絲精準測量 文志飛是長沙目前最後一位製秤匠，一直恪守父親「砝碼要準，人心更要正」的教誨，選用紫檀和紅檀等名貴木材，歷經20至30道工序，每支桿秤需耗時一天完成。其作品中最精巧的可稱出髮絲重量，最宏大的需配備4.5公斤秤砣。他也創新製作十二生肖藝術桿秤，單件耗時至少一個月。

面對電子秤普及，文志飛坦言科技便利，但仍要堅守匠心，帶徒傳承技藝。而身為省級非遺傳承人，他更計劃籌建國家桿秤歷史博物館，集中展示歷代衡器，讓公平正義的「秤文化」永續流傳，強調只要身體條件允許，將會做一輩子良心秤。