哈馬斯釋放美以雙重國籍人質

【本報綜合報道】巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯周一發聲明指，哈馬斯下屬武裝派別卡桑旅當天釋放了擁有美國和以色列雙重國籍的被扣押人員亞歷山大。被扣押近600日的亞歷山大獲釋後難掩興奮，與親友擁抱。

據指，哈馬斯當天在加薩地帶南部汗尤尼斯將亞歷山大移交給紅十字國際委員會。在移交前和移交時，以方暫停了移交現場所在地區的軍事活動，現場環境相對平靜。哈馬斯的聲明指，釋放亞歷山大是在哈馬斯與美國政府接觸之後進行的，這也是加薩地帶停火談判斡旋方為實現加薩地帶停火、開放邊境口岸並允許向加薩地帶民眾提供援助所作努力的一部分。聲明指，哈馬斯願意立即開始談判，以達成一項全面協議，實現可持續停火、以方撤軍、結束圍困、交換被扣押人員和重建加薩地帶。

以色列總理辦公室周一發表聲明指，以方代表團將於周二前往卡塔爾首都多哈，跟哈馬斯就加薩地帶停火協議進行間接談判。以色列總理辦公室此前表示，釋放亞歷山大預計將促成雙方停火，並就釋放剩餘被扣押人員展開談判。

與特朗普電話交談 據悉，21歲的以色列士兵亞歷山大在美國新澤西州長大，擁有美以雙重國籍，被認為是被扣押在加薩地帶的最後一名美國公民。由於亞歷山大仍需留院治療，他將不會前往卡塔爾與本周出訪中東的美國總統特朗普會面，但在美國總統中東問題特使威特科夫安排下，兩人周二通電話交談。