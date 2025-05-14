特朗普訪沙特 稱不接受免費飛機是傻瓜

有報道指卡塔爾王室準備贈送一架豪華波音747飛機，用作美國總統專機，特朗普表示，美國多年來在安全方面為卡塔爾提供大量幫助，他亦非常尊重卡塔爾領導層，目前的空軍一號已使用數十年，卡塔爾知道波音建造下一代空軍一號時遇上延誤，提出送飛機是展示善意；如他不接受一架免費的飛機就是傻瓜；又指新飛機最終都要退役，捐贈給未來他的總統圖書館，他卸任後亦無計劃乘搭。