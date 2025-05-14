特朗普訪沙特 稱不接受免費飛機是傻瓜
【本報綜合報道】美國總統特朗普周一乘坐空軍一號專機，從安德魯斯空軍基地啟程前往沙特阿拉伯，展開上任後首次中東訪問，昨日抵達沙特首都利雅得。他此行亦會到訪卡塔爾及阿聯酋。
有報道指卡塔爾王室準備贈送一架豪華波音747飛機，用作美國總統專機，特朗普表示，美國多年來在安全方面為卡塔爾提供大量幫助，他亦非常尊重卡塔爾領導層，目前的空軍一號已使用數十年，卡塔爾知道波音建造下一代空軍一號時遇上延誤，提出送飛機是展示善意；如他不接受一架免費的飛機就是傻瓜；又指新飛機最終都要退役，捐贈給未來他的總統圖書館，他卸任後亦無計劃乘搭。
或赴土國出席俄烏和談
另外特朗普又表示，有考慮過明日到土耳其，出席俄羅斯與烏克蘭的和平談判，如果認為有幫助，他會前往，又認為今次俄烏會談可能會取得良好結果。烏克蘭總統澤連斯基在社交平台回應指，如果特朗普能夠出席，所有烏克蘭人都會非常感激。澤連斯基又與土耳其總統埃爾多安通電話，埃爾多安表明，準備並樂意主辦俄烏之間任何和平談判，希望雙方不要浪費機會。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：