土耳其庫爾德工人黨解散 結束40年武裝鬥爭

被列恐怖組織 稱已完成歷史任務 被土耳其以及歐美多國列為恐怖組織的土耳其庫爾德工人黨，周一宣布解散，結束與土耳其政府長達40多年的武裝鬥爭。該黨在聲明中指在經過多年鬥爭，庫爾德人問題已透過政治途徑解決，組織已完成其歷史任務。土耳其總統埃爾多安周一表示，庫爾德工人黨宣布解散是歷史性，對民族團結和國家安全至關重要，是土耳其邁向無恐怖主義道路上的一個關鍵篇章。

由庫爾德工人黨控制的菲拉特通訊社周一報道，庫爾德工人黨在本月5日至7日舉行的會議中，決定解散庫爾德工人黨組織架構，結束武裝鬥爭和該組織領導下的所有活動。聲明稱，這一歷史進程始於庫爾德工人黨領導人奧賈蘭在今年2月27日發表的聲明，以及他所做的廣泛工作。在囚的奧賈蘭此前發表聲明，公開要求該組織放下武器、自行解散，結束與土耳其政府多年鬥爭。

成員安排武器處理待定 土耳其外長費丹歡迎庫爾德工人黨解散決定，形容是歷史性決定，將對地區和平與穩定產生影響。土耳其執政黨正義與發展黨發言人切利克表示，上述決定是邁向「無恐怖主義土耳其」的關鍵一步。庫爾德工人黨與土耳其政府間和平方案詳情未對外公布，暫未知和平進程將如何推進，包括庫爾德工人黨成員的未來安排和武器處置等。

庫爾德工人黨成立於1979年，尋求通過武力在土耳其、伊拉克、伊朗和敍利亞交界的庫爾德人聚居地建立獨立國家，多年來與土國政府的衝突導致逾4萬人死亡，同時被土耳其列為恐怖組織。在1999年，奧賈蘭被土國政府逮捕，因叛國罪被判死刑，後改判終身監禁。土國政府2012年起與奧賈蘭接觸，開啟推進解決土耳其庫爾德問題的和平進程談判。有分析認為，隨着庫爾德工人黨解除武裝並解散，將對敍利亞和伊拉克產生重大影響。本報綜合報道