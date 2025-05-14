兩岸國際

馬航捱炸 聯國機構指俄有責

馬來西亞航空公司MH17航班2014年7月17日在飛越烏克蘭東部上空時，被俄羅斯地對空導彈擊落，導致機上298名乘客全部罹難，包括196名荷蘭公民和38名澳洲公民。聯合國專門機構國際民航組織（ICAO）周一裁定，俄羅斯未能履行其在國際航空法下的義務，對該事件負有責任。（綜合報道）
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