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英首相物業起火 20分鐘救熄
英國首相施紀賢位於倫敦北部的住所周一凌晨發生火警，約20分鐘後火勢受控，無人受傷。施紀賢目前住在唐寧街首相官邸，他仍然擁有位於倫敦北部的該處房產。首相府辦公室發言人表示，施紀賢感謝緊急部門的工作，由於事件仍在調查，不作進一步評論。（綜合報道）
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