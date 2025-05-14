李在明再訪保守陣營票倉

【本報綜合報道】南韓在野共同民主黨總統候選人李在明、改革新黨總統候選人李俊錫、執政國民力量黨總統候選人金文洙，昨日在被稱為保守陣營鐵票倉的大邱市、蔚山市和慶尚北道等地拉票。這是李在明僅隔三天，再次訪問共同民主黨一直處於劣勢的慶尚道地區。

另兩候選人亦四出拉票 李在明周二會依次到訪慶尚北道龜尾市、大邱市、慶尚北道浦項市和蔚山市進行游說活動，分析指此舉不只為了博取慶尚道民心，更凸顯其重視國民團結的姿態，進而拉攏中間選民。李俊錫同日會訪問大邱市，在上下班時間段拜票求支持。他亦將訪問慶北大學校內食堂與學生共進午餐，並在大邱市醫生會館舉行醫療工作座談會，之後前往大邱七星市場與商人座談，此行為強調自身年輕、善於溝通的優勢。

金文洙首站則訪問大邱市的國立新岩先烈公園參謁，隨後前往蔚山市訪問當地奧特萊斯和傳統市場。他之後將在釜山國際金融中心，與有關方面討論產業銀行總部遷至釜山事宜，並走訪札嘎其市場體察民情。他希望鎖定保守票倉選民，同時強調其促經濟惠民生的決心。