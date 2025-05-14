美指華撤稀土礦物出口管制

【本報綜合報道】美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）周一受訪指，中國除了同意大幅下調關稅外，也同意取消上月2日後發布的出口反制措施，包括針對高科技製造業廣泛使用的稀土礦物和磁鐵出口管制。

英媒料可能性不大 中方發布的中美日內瓦經貿會談聯合聲明提到，將採取必要措施，暫停或取消自上月2日起針對美國的非關稅反制措施。但英媒報道認為，中國完全取消稀土出口管制的可能性不大。業內人士估計，中國商務部可能會加快審批出口許可的申請，甚至可能很快會向美國客戶發放許可證。

內地官媒昨日發表文章指，中美經貿高層會談取得的成果表明，平等對話協商是解決雙方分歧的正確道路，符合中美繼續探尋兩個大國正確相處之道的需要。這次會談為雙方後續談判奠定基礎、明確前提、設定條件，是個好的起點，但要從根本上解決問題，仍需美方徹底糾正單邊加稅的錯誤做法，不斷加強互利合作，和中方本着相互開放、持續溝通、合作和相互尊重的精神，繼續推進相關工作。