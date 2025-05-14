傳北京批准航企 恢復接收波音飛機

禁令歷時近一個月 分析指中方隨時再封殺 美媒周二引述消息報道，在中美就大幅下調關稅達成共識後，中國取消了長達一個月的禁令、允許境內航空公司恢復接收美國波音公司生產的飛機。波音公司發言人拒絕評論；中國民航局也未有回應置評要求。

報道引述消息人士指，在延宕近一個月後，中國對波音飛機的接收問題出現轉機。知情人士透露，中國政府本周開始通知相關部門和國內航空公司，可以恢復接收波音飛機。但是否接收波音飛機將取決於航空公司自身商業需求，航空公司可自行磋商、決定和安排何時恢復接收。

波音原定今年交付50架 在美國總統特朗普宣布對全國多國發動關稅戰後，波音陷入了貿易爭端的中心，並遭到來自中國的報復性關稅。波音公司行政總裁奧特伯格上月曾承認，中國因應關稅環境已暫停接收新交付的波音飛機，兩架原定交付中國客戶的737 MAX客機由中國返回美國。波音曾表示，它準備為尚未交付予中國的飛機尋找其他買家。

報道指出，隨着中美周一宣布同意大幅降低互相加徵的關稅90天，波音公司有望恢復對華交付。波音原定計劃今年向中國客戶交付約50架飛機，現在中方恢復接收波音飛機，相信會為波音經營帶來正面影響。不過，中國航空公司最快何時才能獲得新飛機，仍是未知之數。此外，報道指出若中美關稅戰未能在3個月的暫緩期內得到解決，飛機交付有機會再度中斷。本報綜合報道