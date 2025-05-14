巴拿馬鐵路建設或排除中國 引入英美

【本報綜合報道】巴拿馬政府計劃於今年底興建一條連接首都與邊境的鐵路，原被視為中國在中美洲推動「一帶一路」倡議指標性工程之一。隨着今年2月巴拿馬退出一帶一路，外界分析該項目將排除中國參與，轉而引入英國及美國的資金及技術支援。

該鐵路名為「巴拿馬-大衞」（Panama-David），全長391.3公里，設有21個車站，計劃完工後只需兩個半小時就可從首都巴拿馬城抵達大衞城。早在2017年，中國就與巴拿馬簽署該項目可行性研究合作協議，中國鐵路設計集團有限公司2019年向巴拿馬提交項目可行性研究方案。但因巴拿馬已退出一帶一路，加上美方施壓，該項目料由英國官方出口信貸機構（UKEF）提供85%融資，美國工程顧問公司AECOM提供技術支援，車站設計則由巴拿馬建築事務所負責。

哥倫比亞加入一帶一路 另外，哥倫比亞總統府周一發聲明指，該國總統佩特羅確認哥倫比亞將加入一帶一路倡議。當地傳媒報道，兩國之間的基礎設施合作項目已確定，主要側重於交通運輸。去年10月，哥倫比亞時任副外長羅哈斯曾透露，中哥兩國認識到彼此優先事項和需求，並希望以多元化和跨部門的願景，慶祝兩國建交45周年。