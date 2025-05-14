王文濤盼中美進一步深化合作

中國商務部部長 王文濤

【本報綜合報道】中美周一公布在瑞士日內瓦的經貿會談成果，大幅互降關稅。中國商務部部長王文濤同日在北京主持召開外貿企業圓桌會，提到中美經貿高層會談達成重要共識，並取得實質性進展，為進一步彌合分歧和深化合作打下基礎、創造條件。他強調，會全力為外貿企業紓困解難，提供更多支持。有美國商人看到中美經貿會談成果後，計劃立即結束在泰國曼谷的休假，返回廣州繼續做外貿。

12家外貿企業、6家進出口商會代表及中國宏觀經濟研究院有關專家與會，就當前外貿形勢、支持外貿企業發展等議題交流。商務部國際貿易談判副代表李詠箑出席會議，商務部、財政部、人力資源社會保障部、市場監管總局、金融監管總局等部門代表回應企業反映的問題和建議。與會企業和商會代表表示，有信心應對外部衝擊，實現業務平穩發展。

全力為外企紓困解難 王文濤表示，今年以來外部衝擊影響加大，外貿形勢非常複雜嚴峻，但中國外貿運行總體平穩，展現出較強韌性。面對美方早前無端對中國產品全面加徵高額關稅的行為，中方堅決採取反制措施，維護自身利益和國際公平正義，贏得國際尊重。商務部將統籌國內經濟工作和國際經貿鬥爭，立足商務工作「三個重要」定位，會同相關部門，幫助外貿企業開拓市場，促進外貿穩定發展。