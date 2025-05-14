特朗普：開放市場北京答應 關稅不再達145%水平

美財長：未來數周與華談更全面協議 中美周一公布在瑞士日內瓦的經貿會談成果，雙方同意大幅下調關稅，繼續進行磋商。美國總統特朗普同日形容會談富有成效，實現了中美雙邊關係全面重啟，對華關稅不會回到145%水平；他強調無意傷害中國，而是希望中國向美開放。另外，中國國務院關稅稅則委員會周二晚宣布，今日中午12時01分起，把美國進口商品關稅稅率，由34%調整為10%，並在90天內暫停實施24%的對美加徵關稅稅率。

特朗普在白宮指出，中美討論的最重要事項是開放中國市場，中方已同意這樣做，還將暫停並取消所有非貨幣壁壘，但需時落實正式的書面協議。他認為，如可進入中國市場競爭，對美企將非常有利，也可為中國創造大量就業機會，此舉為重新平衡兩國貿易，包括消除非關稅貿易壁壘，也有助「統一與和平」。

未來對華關稅上限料34% 提到雙方同意大幅互降加徵的關稅為期90天，特朗普稱今次調整不包括現有關稅、汽車、鋼鋁關稅，或可能對藥物徵收的關稅，因希望製藥業回歸美國，談判人員將繼續解決最大的結構性問題。他亦稱，會因中國向美「輸送芬太尼」加徵20%關稅，中方已同意阻止情況，將毋須支付巨額關稅。如雙方在90天內未達成全面協議，關稅將大幅提高，但不會升至此前水平，他對在限期內達成協議有信心。

特朗普提到中國未遵守在其首任期內達成的第一階段貿易協議，但形容今次貿易談判非常友好，大讚與華關係，稱協議將提振中國經濟；認為中國已受到嚴重衝擊、工廠關閉，故很高興與美合作。他又猛烈批評歐盟，稱歐盟在很多方面比中國更惡劣、對待美國非常不公平，但指對方會大幅讓步，他們手上有所有的王牌。

另一方面，美國財長貝森特周一指出，中美正進入「戰略性脫鈎」的新階段，均不希望全面脫鈎，預計未來數周將再與中方會談，推動更全面的貿易協議。他談及未來對華關稅的水平，認為難以降至10%以下，預料34%是上限。他對鴉片類藥物芬太尼問題表示鼓舞，稱中國官員正認真協助美國阻止毒品流入；又稱如中國在解決芬太尼問題上表現良好，因應芬太尼而徵收的20%關稅亦可能降低。被問及90天暫緩期滿後將採取甚麼措施以避免再次上調關稅時，他暗示可能延長貿易休戰。

京：芬太尼問題 責任在美 美媒另引述知情人士披露中美上周末在瑞士日內瓦的經貿會談內幕，談到芬太尼問題時，貝森特曾把手伸進面前的小碗內，拿出一點糖放在手掌並向中國官員稱「這點量就能殺死這個房間內的所有人」，又拿出一些糖稱這足以殺死日內瓦的所有人，再拿出更多糖稱那樣的量會殺死瑞士全部人口。知情人士表示，貝森特的直截了當震驚中國談判代表，當時公安部黨委委員、副部長，國家禁毒委副主任徐大彤也在場。

在北京，外交部發言人林劍昨日回應有關芬太尼的提問時指出，中方多次表明，芬太尼是美國的問題，不是中國的問題，責任在美國自身。美方無視中方的善意，對中國無理加徵芬太尼關稅，嚴重衝擊中美在禁毒領域的對話與合作，也嚴重損害中方利益。他強調，美方如真心想同中方合作，就應停止對華抹黑推責，以平等、尊重、互惠的方式同中方對話。本報綜合報道