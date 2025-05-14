虐死1歲童 保母姊妹分囚終身18年

【本報綜合報道】台灣一對任職保母的姊妹劉彩萱、劉若琳，去年涉虐死一歲男童剴剴（化名），被控成年人故意對兒童犯下妨害自由而凌虐致死等罪。台北地方法院周二判處劉彩萱無期徒刑、褫奪公權終身；劉若琳18年徒刑。全案仍可上訴。

此案周二下午2時半在寶慶院區國民法庭宣判，被告劉姓姊妹皆未到庭聽判，不少聲援民眾到場旁聽。審判長指出，合議庭考量兩女被告犯罪動機，以虐取樂，惡性重大且危害甚巨，還未與受害人家屬和解，社會復歸可能性為中或中上程度，因此作出上述判決。

二人另涉虐兩童 正審理 前年9月至12月23日期間，受兒童福利聯盟委託照顧剴剴的劉姓姊妹，疑因他哭鬧不休而綑綁其四肢、裸體罰站、塞入水桶，並用蟑螂爬過紙杯餵食打成泥的廚餘，造成剴剴營養不良，長期體罰致皮下軟組織壞死，同年12月24日凌晨傷重送醫不治。剴剴外婆律師將對劉姓姊妹一併提起求償。兩女另涉以布條綑綁等方式凌虐兩名幼童案，目前正在審理。