虛構自殺訃告 女網紅受查

【本報綜合報道】擁有近150萬粉絲的內地女網紅「是小念噢」社交網帳號周日發訃告指，她已在上周六晚上11時於四川成都自殺身亡，終年18歲。有知情人透露，該網紅生前疑遭勒索。成都警方周一表示該網紅「人沒事」，並未去世，正聯絡她並調查事件。至周二警方再通報，網傳自殺事件為虛假訊息，已對她立案。

稱被勒索140萬元 訃告指，「是小念噢」帳號已交由親友管理，簡介區寫道：「帳號永久封存，不造謠，不傳謠，不做非法盈利，安息。」有自稱其家人的網民留言稱，根據遺書及聊天紀錄，小念被人勒索130萬元人民幣（約140萬港元），迫於無奈才會輕生，自殺現場慘烈。「是小念噢」真名為孫×，帳號累計發布219條作品，她早在1月時曾透露自己被造黃謠，準備自殺。

成都市公安局錦江分局周二凌晨發通報稱，為回應輿論關切，並確保公民人身安全，民警周一前往外省與女網紅本人見面，就相關情況展開調查。現查，孫×因一時衝動，故意編造「自殺離世」虛假訊息發布至網絡，並冒充親友在評論區自導自演跟評。孫×的行為涉嫌虛構事實擾亂公共秩序，公安機關已依法立案調查。另孫×在網上自稱曾被網民造謠辱罵並索要財物，其本人未轉款並將對方拉黑刪除，也未報過警。有關情況公安機關正在進一步核查中。