專家指地震雲 無相關預測功能

【本報綜合報道】針對近期網上有謠言指「地震雲」能夠預兆地震，北京市地震局前研究員、中國災害防禦協會理事鄒文衞周一在「人人講安全、個個會應急」安全知識發布會上澄清，氣象變化和地震沒有實際的內在關聯性，所謂「地震雲」實際是不能預測地震的。

發布會主要介紹地震安全知識和防震減災工作情況，由應急管理部、中國地震局主持。鄒文衞指出，地震學家、氣象學家都已驗證過，氣象變化和地震沒有實際的內在關聯性，這也已被大量事實證明，所謂「地震雲」就是一些形狀比較特殊的雲彩，比如比較怪異的「放射雲」、「排骨雲」、「魚鱗雲」等，這些在氣象學上都有合理解釋，只不過碰巧發生在地震前，實際不能預測地震。