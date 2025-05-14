專家指地震雲 無相關預測功能
【本報綜合報道】針對近期網上有謠言指「地震雲」能夠預兆地震，北京市地震局前研究員、中國災害防禦協會理事鄒文衞周一在「人人講安全、個個會應急」安全知識發布會上澄清，氣象變化和地震沒有實際的內在關聯性，所謂「地震雲」實際是不能預測地震的。
發布會主要介紹地震安全知識和防震減災工作情況，由應急管理部、中國地震局主持。鄒文衞指出，地震學家、氣象學家都已驗證過，氣象變化和地震沒有實際的內在關聯性，這也已被大量事實證明，所謂「地震雲」就是一些形狀比較特殊的雲彩，比如比較怪異的「放射雲」、「排骨雲」、「魚鱗雲」等，這些在氣象學上都有合理解釋，只不過碰巧發生在地震前，實際不能預測地震。
動物異常亦不能作準
鄒文衞另提到，動物異常現象亦不能夠作為判斷地震前兆標準，雖然類似現象確實在有些地震發生之前存在過，但它僅僅只是小樣本事件，動物異常與許多因素有關，比如環境變化、天氣變化會引起動物異常，動物群體性的生存競爭，動物個體生理、心理變化和健康問題也會引起動物異常。
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