刀捅鄰居4死傷判極刑 雲南漢二審稱被催眠

【本報綜合報道】雲南省昭通市永善縣去年發生一宗命案，一名男子因鄰里糾紛、農作物種植等瑣事，手持殺豬刀、水果刀先後上門連環捅殺4名鄰居，造成3人死亡、一人重傷。兇手事後被捕，控以故意殺人罪，同年昭通中院一審判處其死刑。他不服上訴，二審周一在雲南省高院公開開庭審理，法院未當庭宣判。

與3名死者並無矛盾

判決書顯示，被告此前其曾有盜竊、毆打他人等多個案底，村民指他平時愛喝酒打牌，沉默寡言，性格暴躁。根據被告供述，他和受害人謝仕容家因修路生齟齬，與3名死者則無矛盾，又辯稱有被害妄想症，記不清楚殺了幾人及殺人過程，是有人對其跟蹤、威脅及迫害，最終導致其殺人。昭通中院一審認為，被告的作案手段特別殘忍，情節特別惡劣，罪行極其嚴重，犯罪後果特別嚴重；如實供述主要犯罪事實後又翻供；其主觀惡性及人身危險性極大，依法不應從輕處罰，遂判處他死刑，剝奪政治權利終身。