新人登記撤地域限制 多處推動婚旅經濟

當局籲理性看待「好日」

針對「520」、「521」婚姻登記高峰，江蘇各登記處除開放預約通道，也推出集體頒證、婚俗體驗等活動。廣州市民政局官網表示，該市各區婚姻登記機關將動態調整上述兩日期的預約號源，同時呼籲廣大市民理性看待婚姻登記「好日子」，避免「扎堆登記」。浙江省杭州市9個婚姻登記處，截至上周五下午3時，「520」、「521」均基本約滿。有「杭州最美婚登處」的上城區婚姻登記服務中心，更從5月16日至25日均已約滿。