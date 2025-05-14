兩岸國際

董軍出訪晤法防長談合作

中國國防部昨日發布消息，國防部長董軍周一應邀訪問法國期間，與法國國防部長勒科爾尼舉行會談。董軍與勒科爾尼就兩國兩軍關係、國際地區形勢和共同關心的問題深入交換意見，就加強兩軍務實交流合作達成共識。會談前，勒科爾尼為董軍訪法舉行歡迎儀式，並陪同檢閱儀仗隊。（綜合報道）
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