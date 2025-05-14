蔡英文訪立陶宛晤美議員

台灣地區前領導人蔡英文正在立陶宛訪問，周一上午應美方邀約，於立陶宛首都維爾紐斯與美國眾議員會晤，交流國際局勢，互相表達期盼台美關係持續深化。蔡英文另見證台灣與立陶宛再簽署合作意向書，支援烏克蘭排雷行動。另外，蔡英文結束丹麥行程後，將應邀前往英國訪問數天，是她卸任後首度訪英。（綜合報道）