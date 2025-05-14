台市民專線淪發洩途徑 當局擬增設拒服務名單

佔逾一成總通話時數

桃園市政府統計數據顯示，今年1月至3月，1999專線總進線通數達到逾6.2萬通，總通話時數約2,142.7小時，其中「無詢問市政業務」的常客有23人，「不理性謾罵」的民眾有22人，45人的通話量多達236.6小時，佔總通話時間11%，相較一般民眾平均每人通話4.5分鐘，亂問、謾罵的民眾平均每人通話累積長達5小時以上。桃園市議員詹江村表示，話務員月薪不高，卻在3個月內聽同一個人打來罵100多個小時，不僅造成很大負擔，更癱瘓整個1999系統，影響他人權益。