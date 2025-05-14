日媒：騙黨招在日華人 兼職盜刷信用卡

【本報綜合報道】日本信用卡盜刷案件頻發，單單去年涉及金額就達到555億日圓（約29.4億港元），創下歷史新高。日媒周一報道，部分信用卡盜刷案件疑似與東南亞電騙集團組織兼職有關。

料與東南亞電騙集團有關 報道指，電騙集團通常在中國社交平台小紅書上發布廣告貼文，招攬在日華人從事兼職，貼文通常不會提及工作內容，僅粗略提及「尋找買手」等。當應徵者加入團隊後，電騙集團會向日本民眾隨機發送數萬至數十萬封釣魚電郵，藉此獲取信用卡帳號及密碼，再指示應徵者使用他人信用卡從事代購工作。日媒通過相關貼文找到聯絡人，謊稱希望了解工作詳情，對方起初堅稱工作合法，不過記者表明真實身份後即以繁忙為由掛斷電話。

日本一橋大學法學教授王雲海表示，類似兼職主要面向在日中國留學生，尤其是經常上網、急需用錢的年輕人，為了降低部分應徵者戒心，有電騙集團還會先給他們合法工作，然後逐漸引誘他們從事犯罪活動。由於幕後電騙集團的總部通常設在東南亞，日本警方難以追蹤。