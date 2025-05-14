冒淡馬錫旗下平台 呃逾5億千人受害

華騙徒虛構高回報產品 招下線同斂財 內地有詐騙團夥冒充新加坡淡馬錫控股旗下的太白投資，通過偽造投資平台、虛構高回報理財產品等手段實施詐騙，初步統計被騙的投資者超過1,000人，涉案金額超過5億元（人民幣‧下同，約5.47億港元）。多地受害者報警，警方已立案。

上月尾突關閉 無法取錢 受害者之一的陳女士稱，從去年12月至上月透過手機應用程式向平台投資120萬元（約131萬港元），初期提現均能到帳，但上月30日平台突然關閉，全部資金無法取出。她指被騙的大部分是貸款，現在還不上了。另一受害者提供的手機截圖顯示，最高等級投資者投資1.2萬元（約1.31萬港元），一天有109元（約119港元）的收益。

打「京商會」旗號介紹投資 陳女士及多名受害者均表示，起初在網上有人打着「京商會」的旗號介紹該投資項目，對方發來的資訊均可在官方渠道得到驗證，再加上有權威機構的背書，因而信以為真。詐騙團夥更構建一套完整的「風險轉嫁」系統，透過物色活躍成員並賦予「團隊長」頭銜，讓他們發展下線吸引投資，一旦事情敗露，這些「團隊長」就成了代罪羔羊。

淡馬錫周一表示，該公司和其子公司太白投資有限公司，與「太白APP軟件」應用程式和「京商會」微信群組沒有任何關聯。淡馬錫和太白投資有限公司並未在中國直接銷售或零售任何投資產品或金融工具，也未授權過任何第3方代表該公司進行這類活動。

有內媒指出，近年網絡投資理財類「殺豬盤」頻頻，此類騙局往往用大型機構做背書，通過高額回報誘導投資者。多地警方曾提示，對非官方渠道推廣的高收益理財產品需保持警惕，切記不要點擊陌生鏈接或下載非官方應用市場的手機應用程式。本報綜合報道