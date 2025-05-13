歐盟狐假虎威 普京連消帶打

德國新總理默茨上任後，立即先後出訪法國、波蘭及歐盟總部，積極展開外交串連。本月10日，默茨與法國總統馬克龍、英國首相施紀賢及波蘭總理圖斯克，在烏克蘭首都基輔，出席有關俄烏戰事的「志願者聯盟」峰會，並與烏克蘭總統澤連斯基會晤。

反提議與烏直接對話 席間，他們與美國總統特朗普進行電話會談，目的是游說特氏不要站隊俄羅斯，而是支持30天的停火計劃。會後，四國領袖向俄羅斯發放「最後通牒」，要求俄方由5月12日起實施30天的無條件停火，並謂美國及其他國家也支持停火提議。據指，會上亦有討論歐盟派遣維和部隊監察停火的安排。

這項通牒只給俄方36小時作回應，其緊急性顯示威嚇意味。他們又警告，若普京政府拒絕接納建議，歐洲盟友將聯同特朗普政府加強對俄制裁，並向烏克蘭提供大規模援助，迫使俄羅斯重返談判桌。這個歐盟「志願者聯盟」試圖採取主動，挾特朗普的「支持」，向俄羅斯總統普京叫價和施壓，大有狐假虎威之勢。

普京對此立刻作出強烈回應，他不接受西方最後通牒。事實上，克里姆林宮發言人已針對馬克龍等四人的聲明表示，所謂30日停火涉及多方面風險，當中最大疑慮，是西方會利用這段時間，大舉運送軍火予烏國，使戰況更難收拾。

普京提出反建議，是俄羅斯政府已經做好準備，於5月15日由俄羅斯與烏克蘭的代表團在土耳其伊斯坦布爾舉行直接對話，更不排除在會上達成新的停火協議。普京這次快速回應，是連消帶打的政治謀略，一方面顯示對西方通牒的重視，另一方面更具體地提出伊斯坦布爾和談，當然這是向特朗普暗示，2022年4月普京也曾接受和議，只是當時拜登政府透過時任英國首相約翰遜敦促澤連斯基反悔。

今次的和議建議仍然排除歐盟參與，並由立場同時親美及親俄的土耳其作中介，令西方在談判中無從施壓。這場和議要照顧的，當然是特朗普想迅速結束戰爭、好讓他收割烏克蘭的傾向。

另一焦點就是領土劃分問題，特朗普政府已多次表明接受克里米亞歸俄，以及在現有戰線上達成停火，其餘細節都會在歐盟缺席下自有安排，烏克蘭在整盤棋局中只是「小菜一碟」。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻