高校研地溝油轉化 變生物燃油環保低碳

【本報綜合報道】中國江蘇鹽城工業職業技術學院上周六公布，該校研發團隊研發出舊油智取技術，通過微乳催化裂解耦合技術，成功將廢棄食用油高效轉化為生物燃油。此技術經業內專家鑑定為國內領先水平，填補了國內地溝油高效利用的技術空白。

據介紹，該技術生產出的生物燃油熱值與國標柴油相當，可直接用於工業鍋爐和混合動力設備，硫化物排放量降低90%。而且全程無強堿廢水排放，廢油轉化率達95%以上，每噸生物燃油可減少二氧化碳排放兩至3噸；在全國20多個地溝油回收站試點的年處理廢油能力達300噸。

保障食安 改善能源結構 傳統地溝油處理工藝普遍存在高成本、高污染、難規模化等痛點，目前新技術已申請發明專利；獲得第8屆全國大學生創新體驗競賽江蘇賽區比賽一等獎；系統已接入鹽城12間餐飲企業。團隊預測新技術讓地溝油變廢為寶，保障食品安全、低碳環保又可優化能源結構，正與中石化等企業洽談合作，計劃在鹽城建設長三角首條千噸級生物燃油示範生產線。