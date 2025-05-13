潮興職業改娃師 老幼學員慕名至

調整臉容配件髮型 賦予玩偶獨特個性 內媒昨日報道，在潮流玩具市場蓬勃發展的當下，一種名為「改娃師」的新型職業正在中國迅速崛起。藝術家透過專業技藝對玩偶展開二次創作，提供改臉、改妝、修復等個人化服務，成為相關圈子中炙手可熱的職業選擇。

四川成都市改娃師黃婷介紹，偶然在社交平台發布改娃教程後，隨即吸引大批關注，其工作室更自此每天接獲大量訂單，包括整體娃娃訂製和局部妝容修改。由於改造需求旺盛，她隨後更開設培訓課程，至今已招收數百名學員，課程從早上9時持續至晚上10時。培訓課程的學員年齡跨度從19歲到70多歲，部分學員更計劃將這項愛好轉變為職業。

打磨繪畫 了解潮玩文化 其中一名特地從北京慕名而至的學員小林表示，她剛開始只是玩家，因非常喜歡娃娃，才前來向黃婷學習，希望未來也能入行成為改娃師。

有業內人士指，改娃師的工作不僅是簡單手工製作，更是種藝術創作，過程需要打磨和繪畫等專業技能，以及對潮玩文化的深刻理解。從業者透過調整玩偶的臉容、髮型甚至服裝配件，賦予每個娃娃獨特個性。隨社交平台傳播，優秀改娃作品經常引發熱議，推動此職業持續走熱。

個人化追求 漸成產業鏈 有專家指，改娃師的興起反映當代消費者對個人化產品的追求，也為潮玩市場注入新活力。這項新興職業目前正吸引愈來愈多愛好者加入，形成獨特產業鏈。本報綜合報道