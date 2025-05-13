菲律賓中期選投票 正副總統「生死鬥」

2028年大選前哨戰 有城市發生槍擊兩死 菲律賓昨日舉行中期選舉，以選出包括半數共12名參議員、全部317名眾議員以及其他地方官員在內的逾1.8萬個席位。結果將影響2028年總統選舉，外界關注早前決裂的總統小馬可斯，以及前總統杜特爾特女兒、副總統薩拉兩大陣營的選情。選舉委員會預告，投票初步結果將於投票結束一小時後開始公布。

此次登記選民超過6,800萬人，投票從昨日凌晨5時開始，將持續到當晚7時。警方在投票站等地部署超過16萬名警力，保障選舉安全。西內格羅斯省錫萊市昨日上午發生槍擊事件，造成兩人死亡，死者是競選連任市長加列戈的支持者。小馬可斯在家族根據地北伊羅戈省，與95歲母親、前第一夫人艾美黛一同投票。薩拉則在家族根據地棉蘭老島達沃市投票。菲律賓政府拒絕杜特爾特在海外投票，理由是他未以外籍人士身份登記。

杜特爾特仍競選家鄉市長 參議員、總統小馬可斯姐姐伊梅（Imee Marcos）爭取連任，她倒戈加入杜特爾特領導的民主—人民力量黨（PDP-Laban）參議員候選陣營，並獲得薩拉的支持。而杜特爾特雖已在國際刑事法院被拘留兩個月，接受涉嫌反人類罪的審訊，但他仍在競選家鄉達沃市的市長，其子塞巴斯蒂安是該市現任市長，也是其競選拍檔，暫未知他們如勝選，將如何分配職責。

倘薩拉失利面臨彈劾免職 分析指，如小馬可斯陣營控制參議院，將有助他推進立法及經濟議程，以及推動針對面臨貪污等指控的薩拉彈劾程序，如在參議院獲三分之二票數贊成，她將被解除副總統職務，並終身喪失擔任公職的資格，不能參選總統。前總統阿基諾的政務顧問亞馬斯（Ronald Llamas）受訪指，這場選舉被視為小馬可斯和薩拉決裂後的正面對決，也是一場生存之戰，勝方將毀滅敗方。本報綜合報道