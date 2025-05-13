華增強出口管制 阻戰略礦產走私

【本報綜合報道】中國商務部昨日舉行記者會，指各相關部門開展行動，針對近期在戰略礦產領域出現的偽報瞞報、夾藏走私、第三國轉口等企圖規避出口管制的違法違規行為，迅速開展跨部門調查和案情會商，加大口岸查驗和打擊查處力度，深挖幕後非法實體和走私網絡，從嚴從快查辦違法案件，持續提升出口管制執法效力，切實維護國家安全和發展利益。

明確各部門分工 記者會上被問及近日國家出口管制工作協調機制辦公室部署開展的打擊戰略礦產走私出口專項行動時，該部門強調加強戰略礦產資源出口管制事關國家安全和發展利益，中方對部分戰略礦產實施出口管制以來，發現一些境外實體與境內不法人員相互勾結，企圖通過走私等方式規避出口管制措施。為遏制走私等勢頭，國家出口管制工作協調機制辦公室上周五聚焦打擊戰略礦產走私，在廣東省深圳市召開現場會並作出專項部署，進一步明確商務部、公安部、國家安全部、海關總署、國家郵政局等部門在此次專項行動中的任務分工，近期還將組織一系列行動。

國家出口管制工作協調機制辦公室昨日組織商務部、工信部、公安部、國家安全部、自然資源部、交通運輸部、國務院國資委、海關總署、市場監管總局、國家郵政局等部門，以及內蒙古、江西、湖南、廣東、廣西、貴州、雲南等戰略礦產資源集中省區的地方主管部門，在湖南省長沙市召開加強戰略礦產出口全鏈條管控工作部署會。

會上要求各部門、各地方加強對本領域、本地區相關經營主體的培訓指導與日常監管，堅持「預防在先，處置在前」，密切跟蹤戰略礦產流向，強化訊息研判共享，及時做好預警和相關處置，嚴防戰略礦產非法外流；同時認真履行戰略礦產開採、冶煉、加工、運輸、製造、銷售、出口等各環節監管職責，切實加強全鏈條管控。