印軍逼近巴國核武部門 美即協調停火

【本報綜合報道】印度和巴基斯坦日前爆發軍事衝突，兩國上周六在美國斡旋下同意即時全面停火。美媒周日分析認為，由於印度軍方打擊一度深入至巴基斯坦核武部門附近，美國擔心兩個擁核國爆發核戰，才收起最初袖手旁觀的態度，緊急介入調停。

報道指出，巴基斯坦拉瓦爾品第的努爾汗空軍基地上周五遇襲並發生爆炸，該處毗鄰巴基斯坦戰略計劃部總部，而戰略計劃部負責監督和保護該國的核武庫存，據信巴基斯坦擁有約170枚以上核彈頭，部署在全國各地。美國前官員認為，巴基斯坦恐懼核武指揮人員被「斬首」，印方襲擊可能被詮釋為示警。

萬斯急致電莫迪 美國副總統萬斯上周四在印巴衝突初期公開表明，擔心兩個擁核國之間隨時可能爆發重大衝突，但衝突從根本上與美國無關，只能鼓勵印巴緩和局勢。惟知情人士透露，白宮內部發現印度打擊目標已從恐怖組織變成巴基斯坦軍事基地後，擔憂衝突可能失控，於是決定讓萬斯直接與印度總理莫迪通話。

印媒周日引述消息透露，莫迪上周五回應萬斯時，表明如果巴基斯坦採取任何軍事行動，印度將給予更有力、更強大、更具破壞性的回應。知情人士形容，印度軍方每次回應巴基斯坦襲擊的反應都非常快，無時間讓外界阻撓，亦未令印度陷入外交困境，每一輪攻擊都比巴基斯坦預想更猛烈。

上周六停火前，巴基斯坦媒體報道，總理謝里夫召集國家指揮局開會，該局負責決定如何以及何時使用核武，引起外界關注。但國防部長阿西夫其後否認國家指揮局曾開會，僅承認核選項的存在，但表明應視之為非常遙遠的可能性，甚至不應該納入討論。同意停火後，謝里夫感謝美國促成全面停火。