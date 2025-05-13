停火後邊境傳爆炸聲 印促巴國勿違協議

缺乏信任 兩軍高層通話推遲 印度和巴基斯坦上周六同意全面停火後，雙方邊境仍傳出爆炸聲。印度軍方周日宣布，已通過熱線向巴基斯坦發出明確警告，表明如果巴方隨後實施任何進一步違反停火協議的行為，都將遭到強烈回應。巴基斯坦軍方同日回應時強調，從未違反停火協議。印巴軍方領導人原定昨日中午通電話，但印度陸軍當日宣布，會談推遲至昨晚舉行。

印度軍事行動總局局長蓋伊（Rajiv Ghai）中將強調，陸軍參謀長德維迪已授權指揮官，在巴基斯坦採取任何違反停火協議行為時採取反制措施。

印高官稱回應行動殺巴軍40人 他又指，最初的停火協議是由巴基斯坦提出，雙方於上周六下午舉行會談，確認雙方停止跨境交火和空中入侵。後續會談定於周一舉行，討論維持停火的方法。蓋伊又聲稱，印軍回應行動造成巴基斯坦35至40名士兵死亡，印度則有5人傷亡。

巴基斯坦三軍新聞局局長喬杜里則公布日前行動情況，軍方對印度本土和印控喀什米爾境內的26個軍事目標發動襲擊，摧毀印度軍事指揮部、S400防空系統、布拉莫斯導彈儲存庫等。行動中對印度實施精確打擊，以及全面網攻，84架印度無人機被擊落，巴方一架飛機受到印度導彈襲擊後輕微損壞。喬杜里強調，巴方從未主動要求停火，亦並未俘獲印度飛行員。印度此前否認其S400防空系統被毀。

另外，美國國務卿魯比奧周日晚與英國外交大臣林德偉通電話，討論印巴緊張局勢，呼籲維持停火、直接對話和繼續溝通。魯比奧另與德國總理默茨通電話，祝賀其就任總理。兩場通話中，魯比奧亦重申美國對烏克蘭戰爭的立場。中國外交部發言人林劍周一主持例行記者會時，指印度和巴基斯坦實現停火符合雙方根本和長遠利益，有利地區和平穩定，也是國際社會普遍期待，中方對此表示支持和歡迎。

傳運20向巴國送物資 中方闢謠 對於近日網上出現關於解放軍運輸機運20向巴基斯坦運送救援物資的消息，解放軍空軍周日發文闢謠，稱該消息為不實訊息。解放軍空軍政治工作部宣傳文化中心旗下微信公眾號「人民空軍」指，網絡不是法外之地，製作傳播涉軍謠言需負法律責任。但貼文中未進一步說明有關網傳消息的內容，只附上多張從影音分享平台抖音截取的運20圖片並貼上「謠言」標籤，其中一張圖片寫上「中國真動真格了」。另有報道指，印巴關係惡化之際，巴基斯坦軍方接收了新一批中國製造的彩虹4B察打一體無人機，屬於頂級配置的旗艦版，配備合成孔徑雷達，還可加掛電子戰吊艙，強化對地探測及電子戰能力。本報綜合報道