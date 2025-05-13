韓美海上聯演 數十艦機參與

【本報綜合報道】南韓海軍公布，韓美海軍上周四至周日在朝鮮半島東部海域，舉行了聯合海上演習，兩軍派出數十艦機參與。南韓聯合參謀本部昨日另表示，第三次南韓與北約軍事參謀對話當日在首爾舉行，共享朝鮮半島和歐洲安全局勢訊息，並商討軍事合作方案。

據報道，南韓海軍派出逾10艘艦艇和逾10架飛機參演，包括7,600噸級神盾驅逐艦栗谷李珥號以及潛艇、P3海上巡邏機、AW159海上作戰直升機、FA50和KF16戰機等。美國海軍則派出導彈驅逐艦威廉‧P‧勞倫斯號、P8海上巡邏機等參演。期間韓美兩軍模擬敵軍在陸海空同時發起挑釁，演練聯合戰力及時剿滅敵軍的程序。兩軍開展了海上反特種作戰演習、反潛艇演習、反制無人機演習等。

南韓北約軍事參謀對話 南韓聯合參謀本部戰略企劃部部長權英珉周一和北約主管合作安全事務的負責人翁桂德爾（Eray Unguder）出席南韓與北約軍事參謀對話，就朝俄深化軍事合作從而令北韓提升軍事實力並實現軍事現代化表示擔憂。雙方一致認為，北韓相關行為對朝鮮半島乃至全球構成嚴重威脅，國際社會必須合力應對。