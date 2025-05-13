波蘭商場大火 總理指俄策劃

【本報綜合報道】波蘭首都華沙一個大型商場去年5月發生大火，經過一年調查，總理圖斯克周日指控，背後是俄羅斯情報部門下令縱火。波蘭政府周一以從事破壞活動為由，決定關閉俄羅斯駐克拉科夫領事館。

圖斯克在社交平台發文指，現在可以肯定，華沙瑪麗維爾斯卡購物中心的大火是俄羅斯特工縱火造成，部分肇事者已被拘留，其餘疑犯已確認身份，正在搜捕。圖斯克強調，一定會把疑犯全部逮捕。

司法部長博德納（Adam Bodnar）和內政部長謝莫尼亞克（Tomasz Siemoniak）發表聲明，指目前對縱火案過程以及肇事者記錄的方式都瞭如指掌，他們的行動是由一名居住在俄羅斯的人員組織和指揮。

關閉俄領館 波蘭外長西科爾斯基周一在社交平台宣布，有證據表明，俄羅斯情報機構實施針對華沙瑪麗維爾斯卡購物中心的大火。鑑於這一「可恥的破壞行為」，外交部決定撤銷對俄駐克拉科夫領事館活動的授權。俄羅斯外交部指，俄方將對波蘭關閉克拉科夫領事館一事作出適當回應。