普京倡直接談終戰 澤連斯基願意會面

本周土耳其聚首 特朗普質疑俄誠意 土耳其總統辦公室稱，該國總統埃爾多安周日與法國總統馬克龍通電話，指土耳其已準備好主持俄烏停火及永久和平談判。烏克蘭總統澤連斯基表示，準備好周四在土耳其伊斯坦布爾與俄羅斯總統普京會面。在北京，中國外交部發言人林劍昨日被問及中方對俄烏停火談判看法時，他表示中方一貫認為對話談判是解決烏克蘭危機的唯一可行出路，願根據當事方意願，同國際社會一起為最終化解烏克蘭危機、實現持久和平，繼續發揮建設性作用。

土耳其總統辦公室的聲明指，埃爾多安在電話中告訴馬克龍，結束戰爭的歷史性轉捩點已經到來，應該抓住這一機遇。聲明又稱，土耳其準備盡一切努力確保俄烏實現停火與永久和平，包括主辦此次談判。對於普京提議在伊斯坦布爾與烏克蘭舉行直接會談，以結束戰爭，澤連斯基指基輔願意參加會談，但俄羅斯必須首先同意停火。土耳其總統辦公室聲明形容，實現和平的機會之窗已經打開，全面停火將為和平談判創造必要的環境。

俄促烏不再接收西方武器 克里姆林宮同日較早前發表聲明指，普京周日與埃爾多安通電話，討論在伊斯坦布爾恢復俄烏直接談判的建議。二人詳細討論，埃爾多安表明全力支持，並重申土耳其願意提供場所並協助組織談判。克宮發言人佩斯科夫表明，普京對和平談判持開放態度，但俄羅斯不能允許北約的軍事基礎設施距離俄方邊境太近，烏克蘭問題非常複雜，並重申烏克蘭不得再接受西方武器運輸。

美國總統特朗普周日在社交平台發文，指普京不想與烏克蘭達成停火協議，而是希望周四在土耳其舉行會晤，烏克蘭應該立即同意。俄烏最低限度將能確定是否有機會達成協議，若否，歐洲領導人和美國將了解一切現狀，並可採取相應行動。特朗普稱，他開始懷疑烏克蘭會否與忙於慶祝二戰勝利的普京達成協議，並敦促兩國立即舉行會議。

英國將公布制裁俄新方案 英國外交部另宣布，將於周一公布對俄新一輪制裁方案，被視為回應俄羅斯早前拒絕烏克蘭提議暫時停火30天，英國等歐洲國家支持該提議。

另外，土耳其政治分析家尤塞爾周一向俄媒指，俄正在尋求在沒西方參與情況下與烏克蘭進行談判，土耳其方面將盡一切可能實現這一進程。他又形容，普京呼籲在不設先決條件的情況下坐到談判桌前，重新點燃了和平的希望。本報綜合報道