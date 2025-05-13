廣東男扮酒吧老闆 呃上海女網友百萬

遊戲內出手闊綽 異地戀後屢借錢 上海37歲陳女士通過網絡遊戲結識自稱「酒吧老闆」的廣東男子朱×，3年間借給對方近100萬元（人民幣‧下同，約109萬港元），不惜散盡積蓄、向銀行貸款，每日僅以即食麵果腹。直至今年2月朱×突然「遭綁架」失聯，須籌贖金，陳女報警求助，才發現這是一場騙局。

2021年，陳女士在遊戲互動中認識朱×，對方平時出手闊綽，經常給團隊成員發紅包，還贊助比賽獎金。隨後兩人發展成滬粵情侶，但在展開異地戀大半年後，朱×以被查稅而遭凍結銀行卡，到打官司需要保釋金和律師費等理由，向陳女士多次借錢。

陳女士為了幫助朱，很快把10多年存下來約40多萬元（約43萬港元）積蓄耗光，但基於信任男友及助對方渡過難關，陳女士開始向外借款助人，幾年間轉帳了百多萬元給朱×。陳女士表示，後期真的是沒錢了，都在吃即食麵。在今年2月，自稱朱「前妻」突聯絡陳女士，稱朱被綁架，要求她湊10多萬元（約10.9萬港元）贖金。

稱被綁架 女方報案揭騙局 陳女士嘗試聯絡朱未果，並懷疑綁架事件真實性，於是在所住的徐匯區報警。警方調查發現，所謂的朱「前妻」實則是朱本人假扮。朱在廣東從未經營過酒吧，他利用陳女士對遊戲好友的信任，編造不同藉口對她實施詐騙。警方又發現，朱賭博成性，向身邊朋友借款未還。在警方訊問下，朱最終承認了自己的詐騙行為。目前，朱×因涉嫌詐騙罪，已被徐匯檢察院依法批准逮捕。本報綜合報道