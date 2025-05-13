針灸學專家石學敏病逝 終年85歲

學科帶頭人 著作逾50部

石學敏於1938年6月出生，1962年畢業於天津中醫學院。他是天津中醫藥大學第一附屬醫院針灸學科帶頭人，從上世紀70年代初開始研究中風病的針灸治療，創立「醒腦開竅」針刺法，開闢了中風病治療新途徑。上世紀80年代初，他創建的「針刺手法量學」廣泛應用於多種疑難雜症的治療中。他又先後發明「腦血栓片」、「丹芪偏癱膠囊」等藥品，創立了「中風單元」療法，為治療腦血管病開創新的思路。他曾發表論文百多篇，出版《中醫綱目》、《腦卒中和醒腦開竅》、《石學敏針灸學（英文版）》等著作50多部。