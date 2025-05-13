擅開飛機安全出口 東航男客被警帶走

或遭行拘罰款 中國東方航空周日一班從湖南長沙飛往雲南昆明航班，有男乘客在飛機降落後擅自打開飛機的安全出口，事後被警方帶走調查。有律師指出，該乘客擅自打開飛機安全艙門、危害飛行安全，公安機構可能對其採取罰款、行政拘留等處罰。

網傳影片顯示，飛機機翼附近一扇應急艙門被打開，有乘客臉露驚訝。涉事航班乘客劉女士憶述，飛機着陸後，停了一會兒還沒有開門落客，期間空姐突然表示有乘客打開了安全出口。她透露，是一名年輕男子在飛機未停穩時，擅自打開安全出口，事發後機組人員很快對事件作出處置，乘客最終等了約20分鐘才能有序離開飛機，航空公司工作人員也對乘客發出安全提示。

內媒同日聯絡東航，客服人員表示當日上午8時42分從長沙飛往昆明的MU5828航班，在飛機着陸後，確實發生了應急艙門被打開的情況。昆明長水國際機場工作人員稱，涉事乘客被警方帶走，機場運行正常；昆明長水機場派出所工作人員稱，事件正在調查處理中。

倘滑梯彈出 或賠數十萬 有網友猜測，安全出口打開意味應急滑梯被放下，男子可能要賠償數十萬元人民幣。內媒記者就此諮詢了航空業內人士，對方指男子打開的該安全出口處並沒有應急滑梯。另有業內人士表示，雖然此安全出口處無應急滑梯，但男子非機上專業人士，強行打開安全出口也有可能造成機門或其他部件的損害，飛機的具體損失還要機務人員檢查後才能確定。

另外，有律師指從民事責任角度來看，航班一般在起飛前會播報安全須知，乘務員也會告知乘客相關注意事項，若航空公司已盡提醒義務，該乘客仍然擅自打開飛機安全艙門，存在明顯過錯，應當承擔賠償責任。具體的賠償項目可能包括飛機安全檢修費用、以及因檢修造成的航班停飛損失等。本報綜合報道