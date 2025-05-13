兩岸國際

盧拉訪華 擬簽逾10新協定

巴西總統盧拉上周六至明天對中國進行國事訪問，他昨日出席中巴企業家研討會，重點探討雙邊經貿合作機遇。據報道，盧拉今日將出席在北京舉行的中國—拉美和加勒比國家共同體論壇第4屆部長級會議。預計他此次訪華行程，將與中方簽署逾10項新協定，涵蓋多個領域。（綜合報道）
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