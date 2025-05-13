陸宮廟交流走訪 台收檢舉稽查

【本報綜合報道】大陸福建泉郡富美宮蕭府太傅金身近日赴台展開遶境行程期間，被指趁機拜會各縣市地方宮廟、蕭氏宗親會及里長。台陸委會前日表示早前接獲檢舉，已派員全程稽查。

質疑宗教之名統戰滲透

台陸委會在新聞稿表示，大陸近年以宗教交流之名，實質上對台進行統戰滲透，其目的在藉由宗教信仰認同，進而達成政治認同與促融促統的對台政策目標。台陸委會提到，政府從未收到大陸福建泉州富美宮赴台遶境之交流申請，但地方上卻出現泉州富美宮神轎四處造訪，是否有人刻意規避或虛偽申請，從事大陸宮廟赴台宗教交流，已由主管機關搜證中，後續將依法嚴格查處。