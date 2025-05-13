台試射HIMARS火箭系統 M1A2T坦克擬下月上場

【本報綜合報道】台軍從美國採購的M142高機動多管火箭系統（HIMARS）去年10月交付台灣，首批於昨日由陸軍第10軍團的炮兵第58指揮部在屏東九鵬基地，進行首次實彈射擊，台防務部門邀請媒體到場。

台軍昨日起將在屏東滿州、九鵬地區進行上述地面武器射擊，射擊時間為上午8時至中午12時及下午1時30分至5時，最高射高兩萬呎，下周一則為預備日。作計室聯戰處副處長蘇統偉日前稱，HIMARS是按照陸軍火力「跨區增援」的需求籌獲，今年已利用漢光電腦輔助指揮所演習的時機，驗證聯合作戰指揮中心火力支援協調機制和作戰區指揮運用情況，獲得的參數將納入後續作戰計劃修訂。

俱有望下半年成軍 去年首批11套HIMARS系統及兩套訓練模擬器抵台，由58炮指部接收，並展開赴美接訓及返台戰鬥部署的實裝訓練。第二批18套HIMARS系統，包括864枚精準火箭及20枚戰術導彈，有望明年交運。另繼首批38輛M1A2T坦克去年底交運後，下月料進行實彈射擊驗證，第二批42輛將在下月底前交運，最後一批28輛則於明年第一季完成，兩款武器均可望在今年下半年成軍。