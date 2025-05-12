對華府軟硬兼施 墨西哥小國求存

美國總統特朗普在第二個任期伊始便樹敵眾多，最明顯的有中國、加拿大及歐盟，連他想對俄羅斯總統普京伸出友誼之手亦遭冷遇。然而，今年2月，他竟公開讚揚墨西哥總統辛鮑姆是一位出色的女性領袖，並表示雙方在針對關稅的通話中，也談到毒品問題，交流更十分成功。

令人意外的是，特朗普這個大右派居然接受辛鮑姆這個左派政治人物。5月初，特朗普在空軍一號接受訪問時提到，雖然辛鮑姆拒絕了他提出的派遣美軍進入墨西哥打擊毒販的建議，但認為理由是她懼怕販毒集團，但其實辛鮑姆是對維護墨西哥的國家主權有所堅持。

打擊毒品稍見成效 2024年美國總統選舉期間，特朗普多次抨擊墨西哥，主要指摘芬太尼及其他毒品大量流入美國，大量非法移民帶來罪案，總之將它視為美國經濟、社會及公共安全的毒瘤。諷刺的是，與美國長期合作兼相安無事的北鄰加拿大，竟然與美國「反目成仇」。相反，墨西哥這「南鄰毒瘤」卻在一直改善兩國關係。

辛鮑姆在國內強調為了人民福祉，要與美國通力妥協，並明白美國是墨西哥的最大貿易夥伴。墨西哥60%的勞動人口從事工業生產，貢獻逾50%GDP，主要資本來自美國和中國，使墨西哥成為美國邊境的「新中國」及世界第12大經濟體。她每次都用英語與特朗普溝通，更使他覺得辛氏有誠意而主動降低關稅。她並部署一萬名軍警在美墨邊境打擊毒品及阻截非法移民入境美國，並「勸喻」特朗普不要加徵關稅，否則只會使墨西哥經濟惡化及失業增加，進一步加劇毒品及非法移民問題，而特朗普似乎很吃這一套。

自去年10月1日上任以來，辛鮑姆政府便加強打擊與毒品有關的有組織犯罪集團。截至今年3月，政府宣稱逮捕約逾萬名重犯，充公大量槍械及毒品，當中包括芬太尼。單單今年初至今，查獲的芬太尼已超過去年全年。辛鮑姆還將29名販毒集團巨頭首腦引渡至美國，包括大毒梟金特羅，連特朗普也公開致謝。

辛鮑姆的支持度由執政初期的73%上升至目前約85%。她的成功可歸功於她是政治老手，曾於2018至2023年擔任墨西哥城市長，治理這座拉美最難管治的城市；其次，是她能像母親般軟硬兼施地「哺育」好政治大嬰孩特朗普。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻