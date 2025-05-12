新型哺乳墊 檢測撲熱息痛水平 防兒童急性肝衰竭

【本報綜合報道】藥物成分「撲熱息痛」或有助緩解女士產後疼痛，但會通過母乳進入嬰兒體內。美國南加州大學科學家日前公布，研發出一款實驗性新型即用即棄哺乳墊，可測量母乳中撲熱息痛含量，號稱是首款用於直接分析母乳生化數據的可穿戴工具，也是第一款嵌入實時傳感技術哺乳墊。