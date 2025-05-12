新型哺乳墊 檢測撲熱息痛水平 防兒童急性肝衰竭
【本報綜合報道】藥物成分「撲熱息痛」或有助緩解女士產後疼痛，但會通過母乳進入嬰兒體內。美國南加州大學科學家日前公布，研發出一款實驗性新型即用即棄哺乳墊，可測量母乳中撲熱息痛含量，號稱是首款用於直接分析母乳生化數據的可穿戴工具，也是第一款嵌入實時傳感技術哺乳墊。
直接分析數據 實時傳感
該款哺乳墊包含紙質微流體通道，能把乳汁從哺乳墊皮膚側環形收集區域吸出，並輸送到外部傳感器單元。透過激光誘導石墨烯電極等，傳感器可對乳汁展開電化學分析，以及測定其中撲熱息痛含量，再通過無線方式實時傳送相關讀數到手機應用程式。
研究團隊指，過量服用撲熱息痛是美國兒童急性肝衰竭主因，普遍服用較高劑量的偏遠地區母親不便前往實驗室檢測乳汁。一旦檢測到母乳撲熱息痛水平過高，媽媽可改餵奶粉等，直到體內撲熱息痛水平恢復到安全線為止。
本文連結 : https://orientaldaily.on.cc/content/兩岸國際/odn-20250512-0512_00180_063/新型哺乳墊--檢測撲熱息痛水平--防兒童急性肝衰竭
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