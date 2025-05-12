失9指盡缺腳趾 攀岩翁不減興致

遇意外未言棄苦練 領40學生闖穴探險 眾所周知，攀岩需要強大握力和臂力，但澳洲媒體上周六報道，移居當地的一名意大利85歲老翁卻反其道而行，即使早年因攀岩意外失去四肢手指及腳趾，但仍無阻他找到獨家竅門繼續攀岩，甚至能肩負教職，帶領約40名學生前往洞穴探險。

據科爾維尼（Armando Corvini）形容，與攀岩的關係幾乎就像一個他獲救贖的愛情故事。18歲的他在故鄉意大利一見鍾情的其實是攀山，1966年移居澳洲才接觸攀岩，可惜1994年領隊登上喜馬拉雅山期間發生嚴重事故，令其四肢被嚴重凍傷，痛失9根手指和所有腳趾。

恍如獲救贖愛情故事 就像所有愛情故事一樣，科爾維尼愈是愛上山脈，就愈是將自己暴露在危險之中。其時56歲的科爾維尼在澳洲坎培拉留院4個月，以為自己再也爬不上任何山，卻想到還可攀岩，並對窗外的艾薩克斯嶺暗許第一個目標是步行到那裏。

出版自傳述冒險經歷 經過18個月康復，科爾維尼開始在慈善機構擔任體育教練，指導身障兒童，同時開始每周在中心內攀岩牆重新學習。他的攀岩技術獲學生認同，不但從事了導遊工作20多年，現時更經營戶外探險業務，並剛剛出版了一本冒險經歷自傳。雖然他可能再也無法在懸崖上走最艱難路線，但在把對攀岩的愛傳遞給別人過程中獲得了一種新的快樂。本報綜合報道