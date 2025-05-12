澳洲塔省三文魚 兩個月死近萬噸

【本報綜合報道】澳洲塔斯馬尼亞環境保護部門日前公布數據顯示，塔省3月養殖三文魚死亡量高達3,395噸，主因與南部養殖場爆發細菌感染有關。由於當地2月已有超過6,300噸養殖三文魚死亡，換言之由2月至3月一共錄得近萬噸三文魚死亡。

根據塔省新規，三文魚企業需向監管機構上報死魚噸位，並對外公布。談及為何沒有2月之前數據，環保部門解釋新規剛剛實施，故無法提供先前歷史數據，將持續接收並審查，再按季度公開死魚噸位訊息，藉此增強行業透明度及公眾信任。

綠黨表示，一萬噸三文魚死亡相當於250萬條成年三文魚，該黨批評監管機構未能透明披露死魚具體分布情況，呼籲就事件展開議會調查。當局估計，三文魚大規模死亡事件已結束，隨着水溫下降，4月死亡率已明顯回落。

南澳生蠔驗出強神經毒素 除了塔省，南澳省生蠔產業同樣不容樂觀。由於當地政府在約克半島附近檢測出一種強神經性毒素，多間生蠔養殖場近期緊急關閉，已停止出貨。