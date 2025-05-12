西班牙倉庫火洩有毒氯氣 16萬人留室內暫避

封路關閉火車站 吹向海助消散 西班牙加泰羅尼亞巴塞隆拿西南一處倉庫前天凌晨發生火災，無造成任何人命傷亡，有毒氣體氯氣卻隨風擴散。當地政府同日要求受影響地區逾16萬人留在室內，做好個人防護。衞生部門呼籲民眾一旦感到呼吸困難等情況，應立即求醫。

踏入凌晨2時20分左右，一處位於巴塞隆拿西南沿海城市比利亞努埃瓦—赫爾特魯、主要存放泳池清潔用品倉庫起火，釋出大量有毒煙霧。當地消防部門表示，已調派大量人力前往事發地區控制火勢，正監測有毒氣體含量及擴散情況。

料鋰電池短路惹祝融 事發後，巴塞隆拿及塔拉戈納部分地區政府一度頒發封鎖令，直至下午解除。民防部門不忘提醒，沿海多地民眾應緊閉門窗，不要離開室內。為了防止其他地區民眾靠近受影響地區，政府同時封鎖道路及關閉火車站，亦取消室外活動。

經調查，無人在事故中傷亡，民防部門指當地正好有風把有毒氣體吹向大海。談及起火原因時，倉庫負責人稱要燃燒氯氣本身非常困難，不過一旦起火就難以撲滅，估計火災是由鋰電池短路引起。

比利亞努埃瓦—赫爾特魯市政府稱，由於火勢已受控，預計有毒氣體將開始消散，屆時就會解除當前實施限制措施。本報綜合報道