美兩州議會挺台 支持加入國際組織
【本報綜合報道】美國密歇根州眾議院近日通過友台決議，力挺台灣參與國際組織及台美經貿合作。新罕布什爾州參議院亦發表共同聯署聲明，支持台灣參與世界衞生組織（WHO）與國際民航組織（ICAO）等國際機構。
密州通過決議 新州參院發聲明
密歇根州眾議院決議由該州眾議院友台連線共同主席摩根（Jason Morgan）等10名州眾議員簽署，獲全體議員支持通過。決議概述密歇根州與台灣的長期關係，形容雙方農業貿易關係緊密，支持持續推動「避免雙重課稅協定」、「台美21世紀貿易倡議」及「印太經濟框架」（IPEF），促進台灣與密歇根州經貿持續深化，支持台灣有意義參與國際組織、以「台灣」稱呼，呼籲聯邦政府持續基於共享價值提供防衞必要軍售，堅定表達挺台立場。
新罕布什爾州參議院聲明由參議院議長卡森（Sharon Carson）及全體參議員簽署，是該州參議院近10年首度發表共同聯署聲明，台灣駐波士頓辦事處長廖朝宏出席簽署儀式致意。聲明指該州肯定台美關係進展，形容目前台美關係為史上最佳，支持台美簽署雙邊貿易協定。
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