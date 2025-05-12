巴人主席到訪 俄稱挺擁自決權

【本報綜合報道】俄羅斯總統普京上周六在克里姆林宮與巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯舉行會談，討論加薩戰事等議題。他強調俄方支持巴勒斯坦人擁有自決權，必須停止加薩地帶戰爭、允許人道援助進入加薩、防止巴人流離失所。

指准建國始能和平 普京表示，俄方關切巴以衝突地區的悲劇性事態發展，加薩地帶正經歷人道主義災難，俄方作為巴勒斯坦人民朋友，正竭力不斷提供援助，去年共向巴方運送800多噸貨物，包括食物、藥品及生活必需品。

俄方一貫主張提供人道援助，重啟中東和平進程，始終堅信只有在普遍承認國際法基礎上，讓居住在巴勒斯坦地區的兩個民族建立不同國家，才能實現持久和平。

阿巴斯表示，加薩已有5.1萬人喪生，目前局勢非常糟糕，俄方提供援助是對巴方人民心靈撫慰，對此非常珍惜及感謝，現時首要任務是實現停火並解決人道需求。

他重申巴方堅決反對任何旨在將巴人趕出家園計劃，美國或任何外國實體都無權統治加薩，巴方希望讓自治政府重返加薩並施行合法治理。