普京提出直接與烏談判

烏籲停火30天 土耳其稱準備好監督 烏克蘭、英國、法國、德國及波蘭領導人上周六同意俄烏應由周一起無條件停火30天，土耳其外交部指外長菲丹與上述領導人通過電話，表明土方準備好負責監督停火。俄羅斯總統普京昨日提出周四在土耳其伊斯坦布爾與烏直接談判，不設任何先決條件，甚至不排除任何與烏談判達成停火協議可能性。烏克蘭總統澤連斯基同日形容，普京提議屬正面信號，表明俄方開始考慮結束戰爭，不過首先要停火。

德國新總理默茨、法國總統馬克龍、英國首相施紀賢及波蘭總理圖斯克上周六一同抵達基輔火車站後，不久便與澤連斯基會面。他們同意俄烏應由周一起無條件停火30天，涵蓋海陸空，如果俄方拒絕接受提議，將面臨西方實施新制裁，包括向能源及銀行業加強懲罰措施。

俄斥烏方沒回應停火建議 烏克蘭總統辦公室主任葉爾馬克在社交網發文表示：「還有很多工作要做、很多議題待討論。必須以公正的和平來結束這場戰爭，必須迫使莫斯科同意停火。」土耳其外交部稱，菲丹在通話中重申該國致力於維護烏克蘭領土完整，支持達成無條件停火努力，並準備好負責監督在烏停火情況。

在昨日，普京向俄羅斯及外國傳媒發表講話，提及烏克蘭令2022年戰事初期談判破裂，俄方仍建議重啟談判，並已向基輔提出，現時決定權在烏方手上。他又指俄方希望通過談判實現烏克蘭問題長期和平，決心與烏展開嚴肅會談，重點是消除衝突根源。

然而，普京亦批評烏方沒有回應由俄方提出，在衞國戰爭勝利80周年紀念期間停火建議，並指摘基輔軍隊在俄方早前落實暫時停火3天時間內發動大規模進攻，包括5次試圖進攻邊境。

此外，普京高度評價幫助解放庫爾斯克地區的北韓士兵之專業、勇氣及英雄主義，並感謝一些歐洲國家領導人不顧威脅及阻撓前往莫斯科出席衞國戰爭勝利80周年紀念活動。他又指與中國領導人會談非常富有成果，將於9月訪華。本報綜合報道