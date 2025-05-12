再傳爆炸聲 印巴互指違停火協定

多國調停 王毅與雙方通話籲冷靜 印度與巴基斯坦上周六傍晚同意立即全面停火後僅數小時，印控喀什米爾地區同晚傳出爆炸聲，雙方互指對方違反停火協議。中共中央政治局委員、外長王毅同日分別與巴基斯坦副總理兼外長達爾及印度國家安全顧問多瓦爾通電話，呼籲兩國盡快停火。

當得悉印巴同意停火後，巴基斯坦多地民眾上街慶祝，並宣稱獲得勝利。然而，印控喀什米爾地區首府斯利那加及查謨入夜後突然傳來多響疑似爆炸聲，其中查謨夜空更出現閃光。有印度政府消息人士宣稱，巴基斯坦違反停火協議。

面對巴方反口，印度外交秘書唐勇勝說：「過去數小時，我們（印度）在較早傍晚時候達成停火協議已遭多次違反。」他強調印度軍隊為此將作適當回應，同時呼籲巴基斯坦正視違規行為。然而，巴基斯坦外交部發言人重申巴方致力履行停火協議，並同時指摘印度在部分地區出現違規行為，巴方部隊仍以負責任及克制態度應對，相信任何執行問題應透過適當層級溝通解決，前線亦應保持克制。

巴指冀對話解決矛盾 巴基斯坦總理夏巴茲‧謝里夫則稱，巴方希望透過和平對話方式解決水資源及喀什米爾地區問題。他亦讚揚美國總統特朗普在此次事件扮演關鍵角色，亦同時感謝中國、英國、土耳其及沙特阿拉伯等國家出手調停。

因應印巴局勢升溫，王毅上周六應約與達爾通電話。他稱，作為巴基斯坦及印度共同鄰國，中方對印巴衝突升級感到擔憂，對此表示慰問，支持巴方維護國家主權及民族尊嚴。中方相信巴方會冷靜應對當前事態，作出符合巴方根本及長遠利益決定，期待並支持巴印雙方盡快停火。

達爾則講述印巴衝突最新情況，表示巴方願同印方實現停火，但不會放鬆警惕，將對侵犯主權及領土行為予以回應，亦感謝中方為實現停火止戰所作斡旋努力，願同中方及國際社會保持密切溝通。

王毅亦向多瓦爾表示，當前國際形勢變亂交織，亞洲地區的和平穩定來之不易，值得倍加珍惜。他指印巴是搬不走的鄰居，都是中國鄰國，中方讚賞多瓦爾關於戰爭不是印方選擇的表態，真誠希望印巴雙方保持冷靜克制，通過對話協商妥處分歧，避免局勢升級。

印稱戰爭不是其選擇 多瓦爾稱，印控喀什米爾地區帕哈爾加姆早前發生恐襲事件造成印方人員嚴重傷亡，需採取反恐行動；戰爭不是印方選擇，也不符合任何一方利益，印巴雙方將致力於停火，期待盡快恢復地區和平與穩定。本報綜合報道